Иркутский ТРЦ «Сильвер Молл» закрыли на месяц

Решения вынес суд из-за нарушений пожарной безопасности, рассказали SIA.RU в прокуратуре.

До 26 января запрещено заезжать на парковку центра и посещать здание. Собственник может устранить нарушения досрочно.

Напомним, что недавно двери ТРЦ «Сильвер Молл» опечатали из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. В ходе проверок выявлено более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности. Ситуацией воспользовались мошенники: собственникам торговых площадей начали поступать звонки с угрозами о проверках.