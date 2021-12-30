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Иркутский ТРЦ «Сильвер Молл» закрыли на месяц

Решения вынес суд из-за нарушений пожарной безопасности, рассказали SIA.RU в прокуратуре.

До 26 января запрещено заезжать на парковку центра и посещать здание. Собственник может устранить нарушения досрочно. 

Напомним, что недавно двери ТРЦ «Сильвер Молл» опечатали из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. В ходе проверок выявлено более 30 грубейших нарушений требований пожарной безопасности. Ситуацией воспользовались мошенники: собственникам торговых площадей начали поступать звонки с угрозами о проверках.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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