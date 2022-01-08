Председатель братской федерации альпинизма погиб при сходе лавины в Бурятии

Председатель братской федерации альпинизма и скалолазания Евгений Антонов погиб при сходе лавины в горах Тункинского района Республики Бурятия. Личность погибшего назвало информагентство «Город», о происшествии сообщает республиканское управление МЧС России.

По информации спасателей, 6 января в МЧС поступило сообщение о сходе лавины в районе «Пика Дружбы». В тот момент на месте происшествия находилась незарегистрированная группа из трех человек. Один из них – пострадал, один – погиб.

Для проведения спасательных работ была привлечена наземная группировка. «Поздней ночью спасатели добрались до места происшествия и оказали пострадавшему необходимую помощь. Эвакуировать мужчину в пешем порядке из труднодоступной скалистой местности не представлялось возможным, в связи с чем было принято решение о привлечении авиации», – рассказали в МЧС.

Пострадавший и тело погибшего альпиниста были эвакуированы с помощью вертолета Ми-8 утром 7 января и доставлены в Иркутск. В спасательной операции участвовали 36 человек и четыре машины.