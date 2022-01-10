ЦБ дал 14 дней на отказ от навязанных при выдаче кредита услуг

В течение 14 дней заемщик вправе отказаться от любых дополнительных сервисов, на которые согласился при оформлении договора потребительского кредита или займа. Такой закон вступил в силу 30 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба ЦБ.

– Банки и МФО часто настойчиво предлагают клиентам вместе с кредитом или займом подписаться на платные услуги партнеров – консультации юристов, телемедицину, информирование, помощь на дорогах и другие сервисы. Стоимость этих услуг обычно включают в сумму кредита, и в результате долг существенно увеличивается. Отказаться от них было не так просто, так как период охлаждения действовал только для добровольных страховок. Теперь даже если клиент поддастся на уговоры и согласится на дополнительные услуги при оформлении кредита или займа, он может отказаться от них в течение двух недель, – говорится в сообщении регулятора.

Сначала нужно подать заявление об отказе и на возврат денег поставщику сервиса. Если заемщик еще не успел воспользоваться ненужным сервисом, деньги вернут полностью. Расходы за услуги, которые уже были оказаны, вычтут из суммы возврата. Деньги должны будут перечислены на счет в течение семи рабочих дней.

В случае, если кредитор не возвращает оплату допуслуг, можно обратиться за помощью к финансовому омбудсмену. А если в кредитном договоре уже проставлены галочки согласия на дополнительные услуги, жалуйтесь на такое нарушение закона в Банк России.