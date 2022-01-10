Спрос на элитную недвижимость в Сочи бьёт рекорды

В декабре в городе-курорте продаётся более 1 тыс. объектов дороже 100 млн рублей. Такие данные приводят эксперты компании Skolkovo Realty (исследование есть у SIA.RU).

По итогам ноября 2021 года, спрос на покупку элитной недвижимости в Сочи вырос на 8,16% относительно результата за октябрь 2021 года. Таким образом, рост интереса к покупке высокобюджетных объектов в городе-курорте непрерывно растёт, на протяжении 3 месяцев подряд, с сентября. Это самый долгий период за 2 последних года. Аналогичный рост фиксировался в октябре – декабре допандемийного 2019 года.

Несмотря на растущую динамику спроса, осенью 2021 года, количество запросов на покупку дорогой недвижимости в Сочи в ноябре прошлого года оказался на 4,75% ниже, чем в ноябре 2020 года. При этом в ноябре 2021 года спрос на элитное жильё в Сочи оказался на 87,7% выше, чем в ноябре 2019 года.

Также снижение числа спроса зафиксировано и по итогам 11 месяцев 2021 года – с января по ноябрь. Так, в 2021 году объём покупательского интереса оказался на 14,72% ниже, чем в рамках аналогичного периода 2020 года, когда наблюдался ажиотажный покупательский спрос на все без исключения объекты.

При этом спрос на дорогую недвижимость в рамках 11 месяцев 2021 года оказался на 80,32% выше, чем в аналогичный период 2019 года.

В декабре 2021 года на рынке недвижимости Сочи экспонируется 283 объекта стоимостью выше 100 млн рублей. Наиболее дорогая квартира города оценивается почти в 711 млн рублей.

По данным экспертов компании Skolkovo Realty, в сегменте частных домов стоимостью выше 100 млн рублей выставлен на продажу 751 лот. Самый дорогой объект оценён в 1,8 млрд рублей. Этот бюджет позволит приобрести особняк площадью более 1,6 тыс. кв. м, на участке 14 сот. в шаговой доступности от Чёрного моря.