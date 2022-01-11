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Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области снижается вторую неделю подряд

Прирост на 11 января составил 243 случая.

Общее число больных с начала пандемии – 160 359. Госпитализировано 1 951 (-114), выздоровело 149 637 (+642), умерло 7 263 (+16), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 595 (+1).

Несмотря на ожидания экспертов, заболеваемость в Иркутской области идет на спад. Эпидобстановка улучшилась в Братске: в четвертую волну пандемии там фиксировали высокие показатели суточной заболеваемости и смертности. Сейчас же город вышел из тройки лидеров.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
67 человек заболело коронавирусом в Иркутске
Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области снижается вторую неделю подряд
Рекордное число госпитализированных с коронавирусом зафиксировано в США
Все материалы сюжета

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