Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области снижается вторую неделю подряд

Прирост на 11 января составил 243 случая.

Общее число больных с начала пандемии – 160 359. Госпитализировано 1 951 (-114), выздоровело 149 637 (+642), умерло 7 263 (+16), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 595 (+1).

Несмотря на ожидания экспертов, заболеваемость в Иркутской области идет на спад. Эпидобстановка улучшилась в Братске: в четвертую волну пандемии там фиксировали высокие показатели суточной заболеваемости и смертности. Сейчас же город вышел из тройки лидеров.