67 человек заболело коронавирусом в Иркутске

Еще две недели назад суточный прирост больных в городе не опускался ниже ~190.

Несмотря на ожидания экспертов, заболеваемость в Иркутской области идет на спад. В тройке лидеров по заболеваемости – Иркутск (+67), Ангарск (+58), Иркутский район (+17).

Эпидобстановка улучшилась в Братске: в четвертую волну пандемии там фиксировали высокие показатели суточной заболеваемости и смертности. Сейчас же город вышел из тройки лидеров (за прошедшие сутки коронавирусом там заболели 13 человек).