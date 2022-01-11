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67 человек заболело коронавирусом в Иркутске

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Еще две недели назад суточный прирост больных в городе не опускался ниже ~190.

Несмотря на ожидания экспертов, заболеваемость в Иркутской области идет на спад. В тройке лидеров по заболеваемости – Иркутск (+67), Ангарск (+58), Иркутский район (+17).

Эпидобстановка улучшилась в Братске: в четвертую волну пандемии там фиксировали высокие показатели суточной заболеваемости и смертности. Сейчас же город вышел из тройки лидеров (за прошедшие сутки коронавирусом там заболели 13 человек).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
67 человек заболело коронавирусом в Иркутске
Заболеваемость коронавирусом в Иркутской области снижается вторую неделю подряд
Рекордное число госпитализированных с коронавирусом зафиксировано в США
Все материалы сюжета

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