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Три человека пострадали при столкновении Toyota Land Cruiser,  «Жигулей» и газели в Приангарье

Сегодня днем на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе населенного пункта Куряты Нижнеудинского района столкнулись три автомобиля – Toyota Land Cruiser,  «Жигули» и газель, в результате ДТП пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В результате аварии получили травмы и госпитализированы 32-летний водитель грузо-пассажирской газели, 19-летний водитель и 27-летний пассажир отечественного седана. Водитель японского внедорожника не пострадал», – рассказали в полиции.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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