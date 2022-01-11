Три человека пострадали при столкновении Toyota Land Cruiser,  «Жигулей» и газели в Приангарье

Сегодня днем на автодороге Р-255 «Сибирь» в районе населенного пункта Куряты Нижнеудинского района столкнулись три автомобиля – Toyota Land Cruiser, «Жигули» и газель, в результате ДТП пострадали три человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«В результате аварии получили травмы и госпитализированы 32-летний водитель грузо-пассажирской газели, 19-летний водитель и 27-летний пассажир отечественного седана. Водитель японского внедорожника не пострадал», – рассказали в полиции.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.