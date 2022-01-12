Президент России согласовал квоты на вывоз угля из Бурятии, Хакасии и Тувы

Путин согласился на экспорт 9 млн тонн топлива, сообщает РБК.

Президент согласился закрепить дополнительный вывоз 9 млн т угля из Хакасии, Бурятии и Тувы. Экспорт из этих регионов упал почти вдвое из-за роста добычи в Якутии, а работающие там СУЭК и «Коулстар» могли недополучить $1 млрд.

Президент Владимир Путин согласился «закрепить в приоритетном порядке» дополнительный вывоз 9 млн т угольных грузов по железной дороге в восточном направлении из Хакасии, Бурятии и Тувы в 2022 году.

Это следует из письма его помощника Игоря Левитина от 24 декабря 2021 года со ссылкой на предложение правительства. На этом документе Путин поставил росчерк: «Согласен».

Письмо о необходимости обеспечить приоритетный вывоз угля из этих трех регионов Путину еще 9 декабря направил первый вице-премьер Андрей Белоусов (у РБК есть копия). Он предлагал поручить РЖД вывезти из Хакасии и Бурятии в этом году в общей сложности около 18 млн т угля (по 9 млн т из каждой республики, в квоту Хакасии входит 0,4 млн т поставок угля из Тувы). Подобный механизм уже несколько лет действует для Кузбасса: региону в 2021 году гарантирован вывоз 53 млн т угля к портам Дальнего Востока, а в 2022 - 58 млн т (+5 млн т).

«Мы традиционно не комментируем служебную переписку», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РБК направил запросы представителям первого вице-премьера Андрея Белоусова и «Российских железных дорог» (РЖД).