Дом культуры в Усть-Удинском районе поставлен на кадастровый учёт

Управлением Росреестра по Иркутской области поставлен на кадастровый учёт новый Дом культуры, построенный в селе Молька Усть-Удинского района. Объект введен в эксплуатацию. Сведения о нем внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Общая площадь объекта недвижимости составляет 1254,9 кв. метра, кадастровая стоимость – более 3,8 млн рублей.

Строительство социального объекта велось по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры». В новом здании разместятся библиотека, спортзал, кабинеты для различных кружков, актовый зал на 150 мест и административные помещения.

В Доме культуры планируется проводить занятия для детей и взрослых по вокалу, хореографии и театральному искусству. В физкультурно-оздоровительном комплексе будут открыты секции по настольному теннису, волейболу, баскетболу и единоборствам.

Отметим, что постановка на учёт и регистрация прав на социально значимые объекты недвижимости проводится Управлением Росреестра по Иркутской области в максимально короткие сроки – в течение 1 дня.