Карта «Прибыль» Банка Уралсиб – лучшая доходная карта 2021 года

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб названа лучшей доходной картой 2021 года. Тройку лучших дебетовых карт в различных номинациях в 2021 году определил портал Банки.ру.

Как отмечают эксперты портала, Уралсиб по карте «Прибыль» весь год стабильно предлагал не только привлекательную ставку, но и выгодные условия обслуживания, причем не в рамках каких-то акций, а на постоянной основе. Банк регулярно повышал размер процентов на остаток собственных средств по карте «Прибыль», и теперь он составляет 8% годовых. Еще одна отличительная особенность карты Уралсиба – проценты начисляются на остаток до 1 млн рублей, что является достаточно высоким уровнем для доходных карт. При этом размер обязательных трат для начисления процентов в банке стандартный для доходных карт – 10 тыс. рублей в месяц. При ежемесячных тратах в те же 10 тыс. рублей обслуживание карты автоматически становится бесплатным. Выдается «Прибыль» тоже без каких-либо комиссий. Очень важно при этом, что проценты по «Прибыли» начисляются на любой ежедневный остаток средств, так что пластик можно активно использовать. Тем более, что к этому стимулирует и кэшбэк, ставка возврата доходит до 3%.