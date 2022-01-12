Райффайзен Банк провел пилотную сделку экспортного факторинга с правом регресса

Райффайзен Банк запустил новый продукт для корпоративных клиентов — экспортный факторинг с правом регресса. Теперь компании, экспортирующие товары за границу, смогут получить стопроцентное беззалоговое финансирование своих поставок в валюте контракта, без кредитной нагрузки и дополнительных комиссий.

Международный факторинг — это активно развивающееся направление на рынке корпоративно-инвестиционного банкинга, которое уже высоко востребовано среди компаний-экспортеров . В случае, когда компания-продавец и покупатель находятся в разных юрисдикциях и работают с различной валютой, особенно важно выстроить прозрачные договорные отношения с оптимально комфортными условиями для обеих сторон.

Экспортный факторинг дает компании гибкость: позволяет получить оплату сразу после осуществления поставок, не дожидаясь окончания отсрочки платежа. Таким образом экспортер может эффективнее управлять дебиторской задолженностью и гибко планировать денежные потоки. Райффайзен Банк осуществляет стопроцентное финансирование уступленных требований в валюте контракта, где срок отсрочки может быть увеличен до года. Лимит финансирования не ограничивается одним дебитором, и компания может распространить его на нескольких покупателей.

В рамках пилотной сделки Райффайзен Банк профинансировал экспорт продукции пермской компании «ЭЛКАМ» — одного из крупнейших производителей оборудования для добычи нефти и поставщика нефтесервисных услуг на территории РФ и СНГ. Поставка включала в себя экспорт скважинных насосов и вспомогательного оборудования для добычи нефти на месторождениях западного Казахстана. Сделка направлена на поддержку несырьевого неэнергетического экспорта.

«Экспортные поставки — одно из ключевых направлений развития нашего бизнеса. Экспортный факторинг Райффайзенбанка позволил нам достигнуть оптимальных договоренностей с важным для нас клиентом», — прокомментировала Другова Юлия, финансовый директор «ЭЛКАМ».

Новый продукт расширил портфель факторинговых услуг Райффайзен Банка. Теперь компании с трансграничным бизнесом могут получить в банке все необходимые услуги по поддержке экспорта.

«Нашим клиентам доступна полная линейка продуктов международного факторинга для поддержки всех видов трансграничного бизнеса. Финансирование в рамках нового продукта доступно вне зависимости от региона покупателя-нерезидента и валюты контракта, и может быть предоставлено клиентам на гибких условиях», — прокомментировал Андрей Захаров, руководитель направления по развитию факторинга, Райффайзен Банк.

Чтобы оформить экспортный факторинг с правом регресса, компании нужно оставить заявку на сайте. После согласования условий и оформления документов, финансирование предоставляется в течение трех дней.