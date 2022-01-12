Пассажирский автобус загорелся в Ново-Ленино

Пострадавших нет.

«Накануне в микрорайоне загорелся пассажирский автобус. Водитель действовал по инструкции, все пассажиры эвакуированы, пострадавших нет», – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов на своей странице в Фейсбук.

После инцидента он поручил проверить на исправность муниципальные пассажирские автобусы.

Напомним, что это не первый случай возгорания общественного транспорта в Иркутской области. 7 января сгорел междугородный автобус «Иркутск – Усть-Илимск» на трассе в районе Черемхова. После инцидента губернатор Игорь Кобзев потребовал проверить весь пригородный автотранспорт в регионе.