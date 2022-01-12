Гинцбург считает, что «Спутник V» не нужно модифицировать под «омикрон»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не надо модифицировать под штамм «омикрон», он работает против разных штаммов. Это отличает российскую вакцину от мРНК-вакцин компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщает «Интерфакс».

– В мРНК-вакцинах фиксированная конформация S-белка, которая хорошо работает против уханьского варианта, а у нас в "Спутнике" – нефиксированная, она вся изгибается как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых "Спутником" по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител, – подчеркнул Гинцбург.

Он рекомендовал россиянам с появлением нового штамма продолжать вакцинацию «Спутником V», а также ревакцинацию «Спутником Лайт».