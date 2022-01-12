Мэрия Иркутска: Разрешение на строительство домов в районе ИВВАИУ выдано законно

Администрация Иркутска прокомментировала сообщение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела в отношении незаконной стройки в cедьмой приаэродромной зоне в районе ИВААИУ.

– Разрешение на строительство «Многоквартирные дома в границах улиц Пискунова, Ширямова, Советская в Октябрьском округе города Иркутска» 1-4 этапы строительства выдано отделом выдачи разрешительной документации департамента реализации градостроительной политики комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска в марте 2021 года в соответствии с действующим законодательством, – сообщил комитет по градостроительной политике администрации города Иркутска. – Порядок выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства регламентирован статьей 51 Градостроительного кодекса РФ. Для получения разрешения на строительство застройщиком был представлен полный комплект документов, предусмотренный частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, в том числе положительное заключение экспертизы проектной документации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, а также документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок.

В мэрии отметили, что с учетом данных требований разрешения на строительство выдавались и другим застройщикам, в том числе на возведение социальных объектов. Все выданные разрешения являются действующими, надзорными органами не оспаривались.

В мэрии обратили внимание на серьезные дискуссии на тему установления границ 7-й подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Иркутска.

– В ходе совместной работы Губернатора и Правительства области, депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания региона, городской Думы, администрации города Иркутска сегодня решается вопрос по корректировке границ 7-ой подзоны приаэродромной территории. Положительное заключение на соответствующий проект об установлении

7-ой подзоны приаэродромной территории выдали Роспотребнадзор и Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья. Проект направлен в Росавиацию для издания соответствующего приказа, – говорится в сообщении мэрии.

Сегодня, 12 января, Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за стройки многоквартирных домов в приаэродромной зоне Иркутска. Поводом послужили поступившие из прокуратуры Иркутской области материалы проверки исполнения градостроительного и земельного законодательства. Был установлен факт покушения на приобретение путем обмана права собственности на земельный участок, расположенный на территории бывшего военного городка. Расследование уголовного дела продолжается.