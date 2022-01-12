Фонд капремонта Иркутской области прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела

Фонд капитального ремонта Иркутской области прокомментировал заявление региональной прокураторы о возбуждении в отношении него уголовного дела. Сегодня, 12 января, прокуратура сообщила о неправомерном использовании средств средств фонда капремонта. Было установлено, что в Свирске и Черемховском районе капитальный ремонт многоквартирных домов на 17 млн рублей был проведён за счет средств других муниципалитетов.

В официальном комментарии Фонда капремонта (есть в SIA.RU) подчеркивается, что заимствование средств произведено законно и на возвратной основе.

– Капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в г. Свирске и на территории Черемховского района, проводился Фондом в 2019 и 2020 гг. в соответствии с краткосрочными планами реализации Региональной программы, – говорится в официальном сообщении, – При проведении капитального ремонта и принятии решений о заимствовании денежных средств на возвратной основе Фонд капитального ремонта МКД Иркутской области руководствуется Постановлением Правительства Иркутской области от 10.02.2015 № 35-пп, действующим на территории всего региона. Возврат средств, ранее использованных на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется за счет поступающих взносов от собственников помещений в течение действия Региональной программы, срок которой в настоящее время установлен с 2014 г. по 2052 г.