МЧС: В Иркутской области выросло число пожаров из-за майнеров

Все чаще в Иркутской области регистрируются пожары, вызванные аварийной работой электросетей, к которой приводит безграмотность и безответственность стихийных майнеров, отмечает пресс-служба регионального МЧС. Граждане, пользуясь низкими тарифами на электроэнергию, устанавливают специфичное оборудование в квартирах, частных жилых и дачных домах, гаражах, которые не рассчитаны на подобную нагрузку.

– В Иркутской области 60% пожаров возникает по электротехнической причине, и, к сожалению, наш регион в этом на протяжении нескольких лет в «лидерах» по стране. А сейчас и майнинговый «бум» вносит существенный вклад в печальную статистику, – говорится в сообщении МЧС.

Так, 7 января 2022 года, пожарные подразделения выезжали в Иркутский район на 15 километр Байкальского тракта, где, по сообщению очевидцев, в ДНТ «Щукино» произошел пожар. Горели второй этаж и кровля садового дома, существовала угроза перехода огня на строения, стоящие рядом. Возле дома был обнаружен травмированный 58-летний мужчина, получивший ожоги лица и верхних конечностей при попытке самостоятельно потушить пламя. Он был госпитализирован в ожоговое отделение одной из городских больниц. Чуть позже он рассказал дознавателям МЧС России, что в доме было установлено оборудование для майнинга. Чрезмерная нагрузка на сеть вызвала короткое замыкание и привела к потере имущества – садовый дом был полностью уничтожен огнем. Сам пострадавший до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В конце прошлого года произошел пожар в многоквартирном доме на улице Розы Люксембург в городе Иркутске. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались двенадцать человек, включая двоих детей. Чудом никто не пострадал. Жизнь жильцов этого дома под угрозу поставили люди, проживающие в квартире на 2 этаже. На столе в одной из комнат находилось обуглившееся майнинговое оборудование.

Иркутянин, разместивший «ферму» в гараже на улице Байкальской, лишился автомобиля. Бытовой удлинитель, к которому майнер подключил несколько приборов, не выдержал нагрузки и полыхнул. Огонь моментально распространился на личные вещи и автомобиль Toyota Town Ace.

31 декабря 2021 года в гараже на улице Лесной в селе Сосновка Усольского района огнем были поврежден Nissan Qashqai. Как и в предыдущем случае, майнер устроил своему автомобилю опасное «соседство», запитав криптоприборы в одну сеть.

Сотрудники МЧС России призывают граждан проявлять бдительность и своевременно уведомлять электросетевые компании в случае подозрения на подключение криптоферм к сетям общего пользования по телефону 8-800-100-9-777 или 8(3952)790-777.