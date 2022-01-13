Жители Иркутской области составили рейтинг приоритетов на 2022 год

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди соискателей из Иркутской области и выяснила, на что они планируют тратить больше времени в 2022 году.

Для большинства жителей Иркутской области главным приоритетом на 2022 год станет работа – 67% намерены тратить на это большую часть времени. На втором месте оказалось саморазвитие (60%). На третьем – семья, посвящать ей время планируют 55% иркутян. Любопытно, что важность этих трех факторов для жителей области выше, чем в среднем по России.

Далее приоритеты распределились следующим образом:

43% хотят больше времени уделять здоровью,

23% – хобби,

20% – спорту,

7% – друзьям.

2% выбрали вариант «другое», указав, в том числе, путешествия и себя.

Если сравнивать результаты разных регионов страны, то чаще других вариант с работой выбирали респонденты из Московской области (70%), Новосибирской области (69%) и Свердловской области (68%). В разрезе профсфер больше внимания уделять работе планирую представители рабочего персонала (76%), начинающие специалисты (73%) и административный персонал (65%).

Саморазвитие чаще в приоритете у жителей Новосибирской области (66%) и представителей сферы искусства и медиа (71%). Семью активнее выбирали в Самарской области (65%), а также среди высшего менеджмента и на производстве (по 61%).

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