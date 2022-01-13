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Мишустин поручил оценить готовность больниц к «омикрону»

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность больниц к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. Это сказано в поручениях премьера по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции от 11 января. Поручение связано с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

«По поручению Мишустина Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников колл-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома»,— говорится в сообщении.

Вчера, 12 января, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у трети заразившихся коронавирусом в Москве выявлен именно «омикрон». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2022, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
282 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
Пятая волна коронавируса в Иркутской области начнется через две-три недели – Минздрав региона
Скворцова заявил о доминировании «омикрона» среди заболевших COVID-19
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