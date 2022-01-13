Мишустин поручил оценить готовность больниц к «омикрону»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 14 января оценить готовность больниц к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. Это сказано в поручениях премьера по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции от 11 января. Поручение связано с распространением нового штамма коронавируса «омикрон».

«По поручению Мишустина Минздраву до 14 января предстоит оценить готовность медицинских организаций к развертыванию дополнительного коечного фонда и созданию резерва коек для лечения пациентов с коронавирусом. К этому же сроку министерство должно подготовить для сотрудников колл-центров памятку по работе с обращениями людей, у которых подтвержден диагноз COVID-19 и которые лечатся дома»,— говорится в сообщении.

Вчера, 12 января, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у трети заразившихся коронавирусом в Москве выявлен именно «омикрон».