Согласно статистике, каждый третий россиянин мечтает побывать на Байкале – это 47 млн человек, сообщает правительство Приангарья.

«Сегодня, согласно статистике, каждый третий россиянин мечтает побывать на Байкале. Потенциально это 47 млн человек. В период восстановления туристической отрасли после пандемии значительно вырос интерес к отдыху на озере не только летом, но и зимой: в 2021 году февраль и март были практически сопоставимы с периодом традиционного высокого турпотока на Байкале – июлем и августом», – говорится в сообщении.

Власти отметили, что, согласно Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, Иркутская область вошла в перечень 10 наиболее перспективных территорий для развития экологического туризма.