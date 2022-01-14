Больше половины новогодних поездок иркутян длились дольше официальных праздников

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия посмотрели, куда и на какой срок уезжали жители города на Новый год.

Больше половины (62%) поездок иркутян оказались длиннее официальных новогодних каникул. Пользователи добавляли к ним несколько дней отпуска в декабре или январе, а иногда в том и другом месяце сразу. Чаще всего иркутяне старались пораньше уехать, отправляясь в отпуск ещё до начала новогодних праздников. В среднем на декабрь пришлось 5 дней поездки, дополнительных к праздничным, а на январь – три.

В этом году иркутяне продлевали каникулы в среднем до 17 дней, а в прошлом – до двух недель. Правда, доля таких поездок год назад была ниже – 45%. В этом году люди чаще всего уезжали на 17 дней в Таиланд, Турцию, Египет и ОАЭ. Самыми популярными зарубежными направлениями были Пхукет, Бангкок, Стамбул и Хургада, а в России – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Владивосток и Хабаровск.

Для более длительных поездок – продолжительностью значительно больше 20 дней – иркутяне выбирали Таиланд и Турцию. В России такими направлениями были Москва, Калининград, Чита, Санкт-Петербург и Сочи.

В целом по стране самыми популярными странами для поездки на пару недель стали Кипр, ОАЭ, Венгрия, Мальдивы и Египет, а на более длительный срок – Индия, Таиланд, Таджикистан, Израиль и Сербия.

Внутри страны люди чаще всего ехали на две недели в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Екатеринбург, а на срок больше 20 дней – в Ханты-Мансийск, Новокузнецк, Читу, Ульяновск и Владикавказ.