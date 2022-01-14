Банк «Солидарность» сообщил о реализации функции приема платежных карт в терминалах самообслуживания

АО КБ «Солидарность» сообщает, что с начала 2022 года для клиентов Многофункционального миграционного центра г. Москвы реализована возможность приема в терминалах самообслуживания банка, установленных в миграционном центре, банковских платежных карт следующих платежных систем: VISA, Mastercard, UnionPay, JCB, МИР.

– Клиенты миграционного центра для оплаты услуг помимо внесения наличных денежных средств в терминале имеют возможность воспользоваться для этих целей денежными средствами находящимися на пластиковых картах. Находящиеся рядом с терминалами консультанты всегда помогут разобраться в меню терминала и осуществить необходимые платежи, – говорится в сообщении.