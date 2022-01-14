Российские компании назвали факторинг лучшим инструментом, заточенным под конкретный бизнес

Крупный и средний бизнес считает, что факторинг лучше других инструментов финансирования адаптирован под бизнес-процессы конкретной компании. К такому выводу пришли Райффайзен Банк и аналитическое агентство B2B International в совместном исследовании среди более 200 российских компаний с объемом годовой выручки от 538 млн рублей.

Каждая пятая опрошенная компания планирует впервые использовать факторинг в 2022 году. Ключевое преимущество этого альтернативного вида финансирования — адаптивность к конкретному виду деятельности, считает 48% респондентов. Для сравнения, торговое финансирование, лизинг и инструменты рынков капитала набрали по этому параметру 37%, 38% и 39% соответственно. Кроме прочего, российский бизнес высоко оценил эффективность и гибкость факторинга.

Преимущества факторинга как источника финансирования

Источник: Райффайзен Банк & B2B International, 2021