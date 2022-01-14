Более 360 почтовых отделений Иркутской области модернизируют до 2026 года

Генеральный директор Почты России Максим Акимов на встрече с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым заявил, что до 2026 в Иркутской области будет модернизировано 362 почтовых отделения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

« Масштабная программа обновления сельских отделений стартует в этом году, за четыре года она должна затронуть не менее 25 160 таких отделений. В Иркутской области она затронет 362 отделения, где-то будет проведен капитальный ремонт, где-то возведены новые строения», – сообщил Акимов.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос возобновления работы ранее закрытых почтовых отделений: с 2019 года на территории Приангарья прекратили работу 54 почтовых отделения. Максим Акимов сказал, что 35 из них будет открыто после реконструкции.