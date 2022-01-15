Лед на Байкале в Листвянке еще не образовался – МЧС

ГУ МЧС России по Иркутской области рассказало о ледовой обстановке в Приангарье. По данным на 15 января, лед на Байкале в Листвянке еще не образовался – там наблюдается открытая вода.

«На озере Байкал процессы ледообразования вступили в активную фазу. В Ольхонском районе в заливах толщина льда - от 20 до 40 сантиметров, в проливе Ольхонские ворота – открытая вода. В Слюдянском районе – забереги, в Листвянке – открытая вода», – сообщили в ведомстве.

В заливах Братского водохранилища лед толщиной до полуметра. На верхнем бьефе Усть-Илимского водохранилища и примыкающих реках толщина льда от 40 до 60 сантиметров, на нижнем бьефе – открытая вода. В заливах Иркутского водохранилища лед до 40 сантиметров, открытая вода на судовом ходу.

Толщина льда на реках региона от 15 до 60 сантиметров. Местами полыньи на реках Иркут, Олха. Промоины – на реках Уда в Нижнеудинском районе, Бирюса в Тайшетском районе.