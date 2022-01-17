«Сильвер-Молл» останется закрытым

Свердловский суд Иркутска отказал «Интеграл-Девелопмент» в досрочном открытии центра.

Напомним, что 30 декабря центр закрыли на 30 дней из-за грубых нарушений пожарной безопасности. Владелец попытался оспорить решение в суде и досрочно открыть «Сильвер-Молл», но там ему отказали.

«17.01.2022 судом в удовлетворении ходатайства ООО «Интеграл-Девелопмент» о досрочном прекращении исполнения постановления суда отказано, поскольку нарушения, послужившие основанием для приостановления МТРК «Сильвер-Молл» в полном объёме не устранены», – сообщили SIA.RU в Свердловском суде.