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«Сильвер-Молл» останется закрытым

Свердловский суд Иркутска отказал «Интеграл-Девелопмент» в досрочном открытии центра.

Напомним, что 30 декабря центр закрыли на 30 дней из-за грубых нарушений пожарной безопасности. Владелец попытался оспорить решение в суде и досрочно открыть «Сильвер-Молл», но там ему отказали.

«17.01.2022 судом в удовлетворении ходатайства ООО «Интеграл-Девелопмент» о досрочном прекращении исполнения постановления суда отказано, поскольку нарушения, послужившие основанием для приостановления МТРК «Сильвер-Молл» в полном объёме не устранены», – сообщили SIA.RU в Свердловском суде.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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