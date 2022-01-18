Срок окупаемости квартир за счет аренды увеличился

С 15,8 лет в 2020 году, до 16,5 лет в 2021 году. Если при этом окупать еще и проценты по ипотеке, то сроки могут превысить и двадцать лет, сообщает «Российская газета».

Доходность однокомнатной квартиры от сдачи в аренду снизилась до 6,15% против 6,49% годом ранее. Средний чек предложения «однушки» в городах-миллионниках на вторичном рынке за год увеличился на 26,22%, а ставка аренды лишь на 20,03%. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске аренда прибавила в стоимости больше, чем жилье, отмечают эксперты.

Самый быстрый срок окупаемости и высокий показатель доходности среди городов-миллионников – в Челябинске.

Здесь за счет аренды можно вернуть стоимость квартиры за 12,4 года (доходность 8,06%). За год однокомнатные квартиры подорожали здесь на 16,52% (до 1,78 млн рублей), аренда «однушки» выросла на 3,48% (до 12 тыс. рублей). Наименьшая доходность и высокие сроки окупаемости в Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве – от 18 лет до 20,4 года.

В двух столицах доходность даже повысилась.

В Москве срок окупаемости снизился на 2,3 года, а доходность составила 4,9% против 4,38% годом ранее. Ставки аренды в Москве за год прибавили 30,3%, а «однушки» увеличились в стоимости на 16,72%. В Санкт-Петербурге доходность выросла до 5,16%, а срок окупаемости уменьшился на 2,6 года (цены на квартиры подросли на 18,76%, ставки аренды – на 35%).

У «Циан.Аналитика» данные другие – наибольшая доходность у квартир в Красноярске (6,5% годовых), Санкт-Петербурге и Челябинске (по 6,2%), Самаре (6%) и Екатеринбурге (5,8%). В аутсайдерах – Омск (3,5%), Нижний Новгород (4,4%), Казань (4,5%), Краснодар и Волгоград (по 5,2%).

Средняя доходность от сдачи однокомнатной квартиры в крупнейших городах упала за год с 6% до 5,4%, говорит эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина. Ставки аренды за год выросли в среднем на 19% по всем городам-миллионникам: с 17 до 20,4 тыс. рублей в месяц, средняя стоимость «однушки» – в среднем на 30% (с 3,53 млн до 4,6 млн рублей). То есть доходность по банковским депозитам сейчас сопоставима или в большинстве случаев даже выше, чем доходность от сдачи в аренду.