Сдачу школы на улице Багратиона в Иркутске задерживают

Уровень грунтовых вод оказался значительно выше предусмотренного проектом, рассказали SIA.RU в мэрии.

Согласно графику, земляные работы должны быть уже завершены. Но летом прошлого года строители столкнулись с непредвиденными обстоятельствами: уровень грунтовых вод был значительно выше предусмотренного проектом. В августе мэр Руслан Болотов поставил задачу изменить проектно-сметную документацию.

Сейчас на стройплощадке идет выимка грунта под котлован. Работы ведутся без выходных с раннего утра до позднего вечера.

«К середине января задача с отведением повышенных грунтовых вод должна была быть уже решена. Но воду мы по-прежнему наблюдаем. Сегодня поставил задачу проектировщикам совместно с экспертами найти решения, которые позволили бы ускорить процесс», – сказал глава города.