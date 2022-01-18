Альфа-Банк подарит квартиру в Москве за покупки по картам

Клиенты Альфа-Банка смогут получить квартиру в Москве просто за покупки по картам. Число покупок неограниченно, каждая покупка — шанс выиграть.

Акция продлится по 6 февраля включительно. Участвовать в ней могут все клиенты Альфа-Банка, у кого есть карта банка. А если карты нет, то можно оформить бесплатную Альфа-Карту Visa прямо на сайте банка.

Победителя ждет квартира рядом с метро «ВДНХ» в уже готовом доме, где рядом есть вся необходимая инфраструктура: школы, детсады, поликлиника. В пяти минутах находится самый большой парк в Москве — Лосиный остров.

Счастливчика объявят 15 февраля в прямом эфире на Youtube-канале и в приложении банка.

В поддержку кампании банк снял рекламный ролик с Иваном Ургантом, где тот пробует выиграть квартиру за счет большого числа покупок.