Новикомбанк реализовал новый проект по автоматизации подготовки отчетности при поддержке «Диасофт»

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, при поддержке компании «Диасофт» успешно внедрил новую автоматизированную форму отчетности «Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам». Форма отчетности Банка России введена с июля прошлого года.

К автоматизации исполнения обязательной задачи были подключены лучшие специалисты компании «Диасофт» – одного из крупнейших российских разработчиков и поставщиков решений для финансового сектора. «Диасофт» заблаговременно поддержал необходимую новую форму отчетности в программном продукте «Отчетность ЦБ РФ» на платформе развития Digital Q.Corporate (ранее – Diasoft FA# Beans). Для ее подготовки были автоматизированы все необходимые функции, включая учет параметров залога, заполнение справочника соответствий параметров элементов залога.

С введением данной формы Банк России планирует получать, систематизировать и хранить всю информацию о каждом объекте имущества или имущественных прав заемщиков, находящемся в залоге у банков. Сложность новой формы во многом связана с тем, что банкам необходимо грамотно выстроить процесс по сбору и хранению дополнительной информации по залогам.

В ходе совместной работы специалистов Новикомбанка и компании «Диасофт» требовалось выяснить, как и в каком виде собирать данные, чтобы в итоге их правильно структурировать. Профессионализм команд и возможности обновленного программного решения «Отчетность ЦБ РФ» позволили решить эти задачи.

«До запуска проекта в Новикомбанке новая форма была апробирована в пилотном режиме и в настоящее время применяется для подготовки отчетности в нескольких банках. В результате сотрудничества Новикомбанк получил возможность оперативного формирования новой формы отчетности и с минимальными трудозатратами», – прокомментировал Артём Ендеров, руководитель направления сервисов бизнес-приложений компании «Диасофт».

«Цифровая трансформация бизнеса и автоматизация внутренних бизнес-процессов– значимые направления деятельности Новикомбанка. В ходе совместной работы со специалистами компании «Диасофт» мы успешно сформировали и сдали новую сложную форму отчетности Банка России. Результаты проекта соответствуют нашим ожиданиям. Мы протестировали готовое решение и теперь ежемесячно благополучно его применяем», – подчеркнул Евгений Фролов, директор Департамента отчетности Новикомбанка.