Держатели карт JCB от Россельхозбанка могут летать «Победой» на 20% дешевле

С 15 января 2022 года при оплате билетов на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании «Победа» с помощью карт платежной системы JCB от Россельхозбанка клиенты получают скидку 20% от тарифа. Скидка действует на все внутрироссийские направления, а также на перелеты в/из ОАЭ (Дубай). Перед оплатой клиент вводит промокод JCB2022 в специальную строку, сразу получает скидку в 20%. При этом билеты можно выбрать на любую доступную дату.

Скидка может быть применена на 3 покупки билетов (максимальное количество билетов в одном заказе 9) авиакомпании «Победа» по одной карте JCB. Скидка не распространяется на дополнительные услуги авиакомпании, которые приобретаются отдельно или дополнительно к тарифу. В акции не участвуют кобейджинговые карты «Мир»-JCB.

Акция продлится до 28 февраля 2022 года. В период акции можно купить билеты на любые доступные даты. Подробнее ознакомиться с правилами участия в акции можно на официальном сайте авиакомпания «Победа»: pobeda.aero/jcb2022, а также в официальном аккаунте платежной системы JCB в ВКонтакте: https://vk.com/rujcb.