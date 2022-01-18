Транспортная прокуратура проверит инцидент со сходом вагонов с рельс в Тайшете

С рельс сошли 4 платформы и 2 полувагона.

Как рассказали SIA.RU в ведомстве, 18 января в 10 часов грузовой поезд с пустыми полувагонами двигался к стрелочному переезду на станции Тайшет. В это время на 9 пути двигался маневровый тепловоз в составе 3 пустых вагонов, который перед указанным переездом затормозили. Однако тормоза тепловоза не сработали, и он столкнулся с предпоследним полувагоном грузового поезда.

В результате столкновения сошли с рельс 4 платформы и 2 полувагона грузового поезда. Нарушен габарит железнодорожного пути №43. в результате происшествия никто не пострадал, вреда окружающей среде не нанесено.