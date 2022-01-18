Ангарчанка взяла в кредит 900 тысяч рублей и отдала мошенникам, обещавшим ей богатство

Мошенники убедили 43-летнюю жительницу города Ангарска Иркутской области взять в кредит 900 тысяч рублей и перевести им, обещая, что с помощью этой суммы она сможет разбогатеть на инвестировании, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Установлено, что женщина вышла на аферистов через объявление в соцсетях о заработках на инвестициях. Пройдя по ссылке, ангарчанка заполнила анкету, в которой указала свои данные. Вскоре ей перезвонила незнакомка, по указаниям которой женщина завела инвестиционный счет, куда положила 15 тысяч рублей.

Собеседница рассказала потерпевшей, как зарабатывать на инвестировании, дала возможность совершить несколько сделок, после чего сумма на ее виртуальном счете выросла в несколько раз. Поверив реальности заработка, женщина взяла почти миллион рублей в кредит и отправила аферистам.

«Спустя некоторое время требование об увеличении средств повторилось. Ангарчанка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку», – сообщили правоохранители.