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Чистый отток капитала из России за год вырос на 42%

Отток капитала из России в 2021 году вырос до $72 млрд с $50,4 млрд годом ранее, то есть на 42%. Чистый отток средств нерезидентов из ОФЗ и евробондов за тот же год составил $3,2 млрд против притока $3,9 млрд годом ранее, сообщили в Банке России.

– Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в 2021 году достиг рекордного значения в 120,3 млрд долларов США, увеличившись более чем в три раза по отношению к 2020 году, – говорится в сообщении.

Прямые иностранные инвестиции в компании России выросли до $30,7 млрд — в 3,8 раза больше, чем в 2020 году. При этом в четвертом квартале этот показатель снизился на 19,5% и составил $3,3 млрд. Положительное сальдо внешней торговли выросло почти в два раза, составив $185,9 млрд против $93,7 млрд в 2020 году.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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