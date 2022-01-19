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ВТБ нарастил выдачи кредитов наличными в 1,5 раза

По итогам 2021 года клиенты ВТБ Приангарье оформили более 46 тыс. кредитов наличными на сумму 32,7 млрд рублей, что на 29% больше, чем в предыдущем году. В целом по стране ВТБ нарастил продажи на 54%, выдав 1,6 млн потребкредитов на 1,3 трлн рублей. Доля выдач через цифровые каналы за год выросла на 14 п.п. – с 27% до 41%, рассказали SIA.RU в банке.

Нецелевые кредиты остаются одним из самых востребованных розничных продуктов. По оценке аналитиков, их объем выдач в 2021 году в России составил рекордные 6,9 трлн рублей, что на 37% больше, чем годом ранее. ВТБ показал динамику продаж почти в 1,5 раза выше рынка.

В ВТБ одним из главных стимулов спроса стали цифровые каналы, позволяющие получить средства без посещения офиса. В 2021 году клиенты оформили онлайн свыше 660 тыс. кредитов на сумму 404 млрд рублей. В четвертом квартале доля цифровых продаж достигла 41%, что на 14 процентных пунктов выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Лидерами по объему выданных средств стали Московский регион (383,7 млрд), Санкт-Петербург и Ленобласть (96,1 млрд), Иркутская область (32,7 млрд), Свердловская область (32 млрд) и Краснодарский край (31,4 млрд). В целом по стране портфель кредитов наличными ВТБ по итогам года увеличился на 24%, превысив 1,8 трлн рублей. В Иркутской области за год он вырос на четверть – до 45,7 млрд рублей.

«Пиковый уровень спроса в 2021 году пришелся на весну, когда ставки на рынке были исторически минимальными, в предновогодний период клиенты также активно решали свои задачи с помощью финансирования банков. Повышая доступность кредитов, ВТБ приоритетно сохранять платежи на комфортном для заемщиков уровне. Мы внимательно следим за долговой нагрузкой. В прошлом году банк снизил ставки для 125 тысяч клиентов, оформив для них рефинансирование на 154 млрд рублей. По итогам года доля таких сделок составила 12% от общего объема выдач», — прокомментировал Евгений Благинин, начальник управления «Потребительского кредитования» ВТБ. 

Эксперт ВТБ также отметил, что в 2022 году рынок потребительского кредитования ждет новая фаза развития в связи с ужесточением денежно-кредитной политики Банком России и введением дополнительных ограничений со стороны регулятора, что может скорректировать объемные показатели рынка.

Кредит наличными в ВТБ доступен на сумму до 7 млн рублей сроком до семи лет. Оформить заявку клиенты могут на сайте банка или в мобильном приложении ВТБ Онлайн, в контакт-центре или офисе ВТБ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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