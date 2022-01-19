Примсоцбанк вошёл в ТОП-20 региональных банков по версии "Инвест-Форсайт"

Примсоцбанк занял 14 место в рэнкинге российских региональных банков по состоянию на 1 декабря 2021 года, составленном деловым журналом «Инвест-Форсайт» и Центром защиты вкладчиков и инвесторов.



Банк поднялся на 2 позиции в сравнении с результатами ноября. Высокая позиция в рейтинге характеризуется значительными надёжностью, ликвидностью, ресурсной базой, рентабельностью активов и деловой активностью Банка, а также низким показателем просроченной задолженности.



ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» (лицензия ЦБ РФ N2733) основан 4 марта 1994 года – российский универсальный банк, один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока. В рейтинге крупнейших банков России и 1 место в регионе по данным портала Banki.ru, Примсоцбанк занимает 70 место по ключевым показателям деятельности. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 63 точки присутствия в 39 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Еврейской автономной области, Москве и Санкт-Петербурге.