Внешнеторговый оборот Иркутской области в 2021 году вырос на 40% до 10 миллиардов долларов

По предварительным итогам 2021 года, внешнеторговый оборот региона составил 10,2 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с данными 2020-го на 40,5%. Импорт зарубежных товаров в Иркутскую область вырос на 33% - до 2,1 млрд долларов США.

Объем экспорта продукции Иркутской области достиг 8,2 млрд долларов США, что на 42% больше, чем в 2020 году.

Основу экспорта составили промышленное оборудование, строительные и пиломатериалы, продукты питания, топливные древесные гранулы, косметика и антисептические средства.

Первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников сообщил, что в 2021 году доля экспорта субъектов малого и среднего бизнеса в общем объеме экспорта региона составила 22%.

Объем экспорта предприятий малого и среднего бизнеса, получающих поддержку региональных институтов развития предпринимательства, вырос с 20,2 млн долларов США в 2020 году до 42,2 млн долларов в 2021-м.

По информации Центра поддержки экспорта (ЦПЭ), входящего в структуру Фонда поддержки и развития предпринимательства Иркутской области Центр «Мой бизнес», всего в 2021 году ЦПЭ, а также региональное подразделение Российского экспортного центра оказали содействие почти пятистам предприятиям. При поддержке ЦПЭ в минувшем году контракты с зарубежными партнерами заключили 70 экспортеров региона. Для сравнения в 2020 году таковых насчитывалось всего 23.

Также в 2021-м в регионе появилось девять новых экспортеров, которые поставили изделия из алюминия и нефрита, топливные пеллеты, макароны, косметику и сельхозтехнику на общую сумму $5,15 млн в Монголию, Швейцарию, Азербайджан, Данию, Латвию.

Среди тех, кто и ранее вел экспортную деятельность, но не получал услуги ЦПЭ, вышли на новые рынки, или представили новую продукцию 37 субъектов малого и среднего предпринимательства. Они экспортировали пиломатериалы, бытовую химию, продукты питания, стройматериалы, напитки, телескопы общим объемом $29,86 млн в Китай, Монголию, Болгарию, Киргизию, Германию, Данию, Узбекистан, Литву, Великобританию и Израиль.

Напомним, что в Иркутской области разработана региональная программа по развитию экспорта до 2030 года. Губернатором Приангарья Игорем Кобзевым поставлена задача наращивать долю экспортеров из числа субъектов малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».