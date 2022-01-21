«Авторские туры – хороший знак». Как «внешняя угроза» помогает меняться турбизнесу на Байкале

«Я искренне убеждена, что высокий интерес к Байкалу со стороны блогеров, организаторов туров из других регионов, крупных федеральных компаний –хороший знак. Он говорит о востребованности и перспективности направления, – с оптимизмом заявляет гид со стажем Татьяна Постникова. – Конкуренция всегда идёт на пользу рынку». О предстоящем зимнем сезоне, авторских турах, слабом маркетинге и необходимости меняться она рассказала SIA.RU.

О хайпе и растущем рынке

Можно критиковать авторские туры, но это неизбежный процесс для любого растущего бизнеса – когда туда устремляются непрофессионалы, считает Татьяна Постникова.

– Все покупают крипту, массово учатся на коучей, потом массово учатся на психологов, а сейчас идут организовывать туры. Я считаю, это признак растущего рынка. У него есть свои плюсы и минусы.

Не поддержу тезис, что блогеры «отъедают хлеб» у местных гидов. Конечно, новички демпингуют. Например, есть какая-то увлеченная девочка, которая хочет увидеть Байкал, она может начать предлагать туры по неадекватным ценам. Здесь надо сразу понять, что отдых на Байкале недешев, даже если она сделает минимальную накрутку, все равно получится дорого: у нас сложная логистика, дорогой транспорт, дорогие отели. Лучшие отели на Ольхоне сейчас стоят, как пятизвездочный History в Иркутске, хотя уровень сервиса, конечно, несравним.

Мешают ли эти девочки-блогеры набирать группы местным туроператорам? Конечно, нет! Мои коллеги – крупные туркомпании – набрали прекрасные группы в новогодние праздники. Никакие авторские туры им не помешали, несмотря на то, что цены были выше среднего.

Об авторских турах и упущенном маркетинге

Авторский тур должен иметь какую-то фишку, изюминку, подчеркивает Татьяна.

– Если мы возьмем практически все туры, которые сегодня делают на Байкале, они примерно одинаковы. Где-то гостям добавляют ужин в пещере, где-то – фотосессию на льду, где-то – экстремальные увлечения. Но по большому счету сверхуникального ничего нет.

Есть региональные компании, которые действительно делают уникальные туры, сплавы, организуют путешествия на север Байкала к горячим источникам. Ни один блогер такие путешествия не сможет организовать.

Вопрос – а надо? Люди, которые едут в первый раз, чаще хотят увидеть обычный, стандартный Байкал. Им и не нужна мегаэксклюзивность, блогеры это прекрасно чувствуют. Маркетинг – их сильная сторона.

А у наших ребят, делающих уникальные авторские туры, потрясающие круизы, маркетинг провален, они недостаточно активно пиарят себя и заявляют о своем продукте в Инстаграм.

В целом, я считаю, авторские туры – это нормальный эволюционный процесс и издержки популярности направления. К нам едут, внутренний туризм на подъеме, люди стали путешествовать по России – и это прекрасно.

О конкуренции, ломке, необходимости меняться

Сейчас авторский тур – это «вылезший пузырь», который заставляет думать, меняться. В гидовском сообществе недавно дискуссия была – как противостоять натиску заезжих авторов, говорит Татьяна.

– Мне кажется, противостоять не надо. Мы можем только выиграть в конкурентной борьбе – делать профессиональнее, знать лучше рынок. Что касается зимнего сезона, мы лучше знаем тонкости льда. С точки зрения безопасности, конечно, лучше выбирать местных.

Есть у этого интереса извне три положительных момента.

Во-первых, он заставляет консолидироваться местный рынок. У нас, у русских, как? Когда появляется внешняя угроза, мы начинаем объединяться, думать и быстро действовать. На Байкале уникальное гидовское сообщество, я нигде не встречала такой сплоченности, поэтому вместе мы можем многое.

Во-вторых, процесс подстегивает развитие местных туркомпаний. Я уверена, что кроме известных крупных туркомпаний – «Территория Байкал», «Байкалика», «Байкальская Виза», «Гранд Байкал» – скоро появятся другие.

И, в-третьих, это заставит местных гидов и туроператоров больше думать о маркетинге и упаковке продукта, продвижении и позиционировании. На самом деле, эта болезненная ломка, которая сейчас происходит, заставляет региональный туристический бизнес выходить на новый уровень.

О горячем сезоне

Судя по тому, каким был старт сезона в зимние каникулы: как великолепно встал лёд, как гоняют хивусы, как много фотографий появляется в Инстаграм, – сезон в 2022 будет горячий, рассказывает Татьяна Постникова.

– Еще один признак хорошего сезона – на топовые даты практически невозможно забронировать места в отелях, сложно забронировать транспорт. Несмотря на открытие зарубежных направлений, люди продолжают выбирать Байкал. И это не истории из разряда, куда мы поедем – в Турцию или на Байкал? Это принципиально разные направления – Байкал стоит дороже, это история про очень эксклюзивный, где-то экстремальный, сложный по комплексу впечатлений и очень концентрированный отдых. И я рада, что эту эксклюзивность продолжают выбирать.

О конкурентных преимуществах местных гидов

Многие участники рынка считают новых организаторов «авторских туров» мошенниками. Однако, по мнению Татьяны Постниковой, это далеко не всегда так.

– Есть среди них люди, которые искренне хотят делать дело хорошо, многие пришли на рынок не на один день, они хотят собрать группу в этом году, собрать много на следующий год, собрать на лето и потом продолжать это делать. Конечно, у них есть риски, что выберут не очень хорошие гостиницы, не очень хорошие локации, не оптимально построят логистику.

Правильнее в таких случаях привлечь местного гида, который поможет всё организовать за определенное вознаграждение. Главный акцент в незнакомых локациях всегда делается на местных, когда находишь хорошего гида – это 50 процентов успеха.

Невозможно пройти курсы и стать хорошим гидом, хороший гид – это человек с колоссальными разноплановыми знаниями, для этого нужно пожить, поработать, получить какой-то бэкграунд, человеческий опыт, только тогда людям с тобой будет интересно.

Хотя, как говорят, в гиды ломанулись очень многие, я не думаю, что многие останутся. Это непростой образ жизни, это постоянные отлучки из дома, это холод, не каждый к этому готов.

Важно не только знать предмет, надо его любить, профессионалов своего дела с горящими глазами немного. Конкуренция на рынке усиливается, но все это на пользу рынку.