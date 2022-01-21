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Подрядчиков начнут штрафовать за плохую уборку улиц Иркутска

На две подрядные организации уже составили протоколы, рассказали SIA.RU в мэрии.

«В отношении двух подрядных организаций составлены административные протоколы. Им выпишут штрафы в размере до 55 тысяч рублей», – отметила глава Правобережного округа Иркутска. – Мы очень признательны жителям, которые оперативно сообщают о том, что где-то образовалась наледь. Это позволяет нам тут же организовать работу подрядных организаций.

МУП «ИркутскАвтодор» в круглосуточном режиме продолжает проводить разметание и посыпку магистральных улиц. Производится очистка лотков и вывоз снега во всех районах города.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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