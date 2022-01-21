Сколько жители Иркутской области тратят на лекарства и врачей

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос (есть у SIA.RU) среди соискателей из Иркутской области и выяснила, какую долю от зарплаты им обычно приходится тратить на медикаменты и лечение.

60% опрошенных жителей Иркутской области сообщили, что их доходы сократились на фоне пандемии и ограничительных мер. Чаще всего о снижении говорили респонденты в возрасте 45-54 лет (73% из них выбрали этот вариант) и старше 55 лет (71%), в разрезе профессий чаще теряли в доходах представители ресторанно-гостиничной сферы (75%), управленцы и руководители, а также водители и представители сферы «наука и образование» (по 74%). Реже всего о снижении своих доходов сообщали ИТ-специалисты.

45% иркутян тратят на лекарства, витамины и бады до 10% от своей заработной платы. Для 15% жителей эти расходы составляют 10-25% от зарплаты. Еще 6% респондентов расходуют на эти цели более четверти своих доходов: таких больше всего среди HR-менеджеров (11%). 11% признались, что обычно вообще не тратятся на медикаменты и добавки – такие чаще встречаются среди представителей сферы искусства и медиа (30%).

На медицину и врачей 38% жителей области обычно тратят до 10% своей заработной платы, 21% – до четверти, 4% – от 25% и больше. Треть (34%) не тратят на это деньги. Интересно, что самой высокой долей расходов на медицинское обслуживание отличились молодые соискатели: 13% опрошенных в возрасте 18-24 года обычно тратят на эти цели от четверти своих доходов. При этом среди соискателей старше 45 лет таких только 7%.

Среди регионов России самые большие расходы на врачей и медицину наблюдаются в Московской области (12% тратят на это более четверти свой зарплаты) Тех, кто обычно вообще не тратится на лечение, больше всего в Самарской области (37%).