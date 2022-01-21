ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» подвёл итоги конкурса рисунка «Удивительное Приморье», который проходил с 22 ноября 2021 года по 31 декабря 2022 года.



В конкурсе принимали участие начинающие художники: ученики и преподаватели художественных школ и арт-студий, а также студенты ДВФУ. Участники должны были предоставить работы, соответствующие тематике «Душа Приморья» с изображениями пейзажей родных мест и достопримечательностей края. Жюри, в состав которого входило руководство банка, отобрало победителей, ими стали:



• Алина Боровкова, студент департамента архитектуры и дизайна ДВФУ. Работа «Доходный дом»;

• Елена Никитина, свободный художник, работа «Маяк Басаргина»;

• Ольга Иванцова, художник-педагог уссурийской школы искусств. Работа «На причале»;

• Мария Щукина, ученица МБОУ ДО «Детско-юношеский центр «Творчество» г. Владивостока. Работа «Надежда»;

• Марина Трофименко, студент департамента архитектуры и дизайна ДВФУ. Работа «Гостиница Версаль».



Отметим, цель конкурса - создать новое визуальное решение для имиджевой полиграфической продукции Примсоцбанка – открыток, макетов и календарей. Победители конкурса получат тираж из 100 открыток со своими работами и короткой информацией об авторе, остальным участникам банк вручит благодарности и грамоты.



- Год назад мы уже запускали серию дизайнерских открыток «Душа Приморья», на которых изображены растения и животные нашего края, в этом приняли решение, устроить конкурс на визуальное решение среди начинающих художников, чтобы познакомить своих клиентов не только с нашими красотами, но и дать возможность талантам заявить о себе, - рассказала пресс-секретарь отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Софья Кучина.



Поздравляем победителей и желаем всем участникам успехов на творческом пути!

















