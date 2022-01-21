Новости

Цену проезда в общественном транспорте поднимут в Братске

С 1 февраля минимальная цена проезда в городе повысится до 25 руб., сообщают в мэрии.

Изменения коснуться всех городских и сезонных маршрутов. Причиной изменения тарифа стали значительный рост на ГСМ, запчасти и комплектующие. Цена на маршрутах между районами и сезонных формируется из расчета по километражу маршрута, поэтому она различная – от 39 до 79 руб.

Председатель комитета промышленности и транспорта Юрий Бак отметил, что коммерческие перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда.

Напомним, в предыдущий раз проезд в общественном транспорте в Братске повышали с 22 до 24 руб. в феврале 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Авторские туры на Байкал: плюсы и минусы отдыха на великом озере
«Авторские туры – хороший знак». Как «внешняя угроза» помогает меняться турбизнесу на Байкале
«Я просто дорогу показывал». Чем рискует турист, покупая «авторский тур»
Авторские туры на Байкал: рынок перегрет
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании