Цену проезда в общественном транспорте поднимут в Братске

С 1 февраля минимальная цена проезда в городе повысится до 25 руб., сообщают в мэрии.

Изменения коснуться всех городских и сезонных маршрутов. Причиной изменения тарифа стали значительный рост на ГСМ, запчасти и комплектующие. Цена на маршрутах между районами и сезонных формируется из расчета по километражу маршрута, поэтому она различная – от 39 до 79 руб.

Председатель комитета промышленности и транспорта Юрий Бак отметил, что коммерческие перевозчики вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда.

Напомним, в предыдущий раз проезд в общественном транспорте в Братске повышали с 22 до 24 руб. в феврале 2021 года.