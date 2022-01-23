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Максимальное за 2022 год количество человек заболело коронавирусом за последние сутки

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки COVID-19 заболел 551 человек – это максимум в 2022 году. Ранее большее число инфицированных фиксировалось 24 декабря – 555.

Всего с начала пандемии ковид официально подтвердили у 165,2 тысячи человек. Число госпитализированных с вирусом за сутки выросло на 108, до 2 тысяч человек. С кончались за последние 24 часа 19 людей с коронавирусом.

В лидерах по суточной заболеваемости Иркутск, Ангарск и Иркутский район, где выявлено 279, 51 и 50 случаев соответственно.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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