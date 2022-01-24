Чемпионат «Молодые профессионалы» пройдет в феврале в Приангарье

Он продлится с 14 по 18 февраля, сообщили SIA.RU в администрации области.

Региональный чемпионат в 2022 году будет проходить по 63 компетенциям, это на 12 больше, чем на прошлом чемпионате. Впервые будут представлены компетенции: «Аддитивное производство», «Банковское дело», «Цифровое земледелие», «Обслуживание грузовой техники», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Правоохранительная деятельность», «Музейная педагогика».

На заседании обсудили общие вопросы организации чемпионата, в том числе мероприятия деловой программы, посвященной вопросам региональной кадровой политики, профессиональной ориентации молодежи на востребованные в регионе и перспективные для развития экономики профессии и специальности.

Так, в рамках деловой программы состоится форсайт-сессия по компетенциям опережающей профподготовки в сфере здравоохранения, пройдет открытое заседание Совета по профессиональной ориентации Иркутской области. Представители техникумов и колледжей, получивших в рамках нацпроекта «Образование» современное оборудование для новых мастерских и учебных лабораторий, примут участие в аналитической сессии «PRO-движение: от обновления мастерской к решению кадровых потребностей региона».

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов подчеркнул, что проводить чемпионат приходится в непростой эпидемиологической ситуации.

В заседании оргкомитета приняли участие представители министерства по молодежной политике, министерства культуры и архивов, регионального минздрава и минтруда, минэкономразвития региона, вузов, расположенных на территории Иркутской области.