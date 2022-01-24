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Кроссовер провалился под лед на Иркутском водохранилище

Автомобиль так и не нашли, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

Водитель выехал на лед Иркутского водохранилища в районе Новогрудинино и двигался поселку Патроны. Примерно на половине пути его машина провалилась под лед и пошла на дно. Мужчина открыл дверь и успел выбраться. Сотрудники ГИМС выехали на предполагаемое место провала, однако из-за снега найти его так и не удалось.

На водителя завели дело по факту нарушения правил безопасности, установленных законодательством, которое запрещает выезд техники на лёд вне переправ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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