Банк «Открытие» сообщил о прекращении для держателей карт с 1 февраля бесплатной парковки в Шереметьево

С 1 февраля 2022 года прекращается действие услуги бесплатной парковки в Шереметьево для держателей дебетовой карты SVO Club, карт Travel и Аэрофлот.

Изменения касаются всех карт, оформленных начиная с 1 февраля 2022 года.

Остальными скидками и бонусами, которые предлагает банк «Открытие» владельцам своих карт, а также привилегиями в рамках программы лояльности МАКС держатели карт смогут продолжить пользоваться без изменений:

— бесплатное обслуживание карты;

— кешбэк до 3% на все покупки или до 2 миль за каждые 60 рублей, потраченные по карте Аэрофлот;

— скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;

— доступ в бизнес-залы при задержке рейса по программе Flight Delay Pass;

— снятие наличных в банкоматах «Открытия» и партнеров без комиссии;

— повышенный доход по вкладам и накопительным счетам для клиентов со статусом Премиум.

