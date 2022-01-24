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Банк «Открытие» сообщил о прекращении для держателей карт с 1 февраля бесплатной парковки в Шереметьево

С 1 февраля 2022 года прекращается действие услуги бесплатной парковки в Шереметьево для держателей дебетовой карты SVO Club, карт Travel и Аэрофлот.

Изменения касаются всех карт, оформленных начиная с 1 февраля 2022 года. 

Остальными скидками и бонусами, которые предлагает банк «Открытие» владельцам своих карт, а также привилегиями в рамках программы лояльности МАКС держатели карт смогут продолжить пользоваться без изменений:
— бесплатное обслуживание карты;
— кешбэк до 3% на все покупки или до 2 миль за каждые 60 рублей, потраченные по карте Аэрофлот; 
— скидка 20% на отели и билеты при оплате бонусами на travel.open.ru;
— доступ в бизнес-залы при задержке рейса по программе Flight Delay Pass; 
— снятие наличных в банкоматах «Открытия» и партнеров без комиссии;
— повышенный доход по вкладам и накопительным счетам для клиентов со статусом Премиум.
 

 

/ Сибирское Информационное Агентство /
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