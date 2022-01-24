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Райффайзен Банк предоставил «Морскому порту Санкт-Петербург» 20 миллионов долларов США

Райффайзен Банк открыл необеспеченную кредитную линию для АО «Морской порт Санкт-Петербург» (предприятие Группы ППК) на сумму 20 миллионов долларов США сроком на пять лет.

«Морской порт Санкт-Петербург уделяет большое внимание развитию клиентского сервиса, скорости и качеству операционной деятельности, которые соответствуют международным стандартам. Сотрудничество с Райффайзен Банком дает нам надежного финансового партнера и ценного союзника в расширении нашего бизнеса», — отметил Андрей Ярославцев, управляющий директор АО «Морской порт Санкт-Петербург».

«Поддержка крупнейших инфраструктурных проектов — ключевой приоритет Райффайзен Банка. Мы гордимся тем, что нам доверяют такие лидеры рынка, как АО „Морской порт Санкт-Петербург“, и будем рады развивать сотрудничество для того, чтобы предлагать компании лучшие финансовые решения», — говорит Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковскими продуктами Райффайзен Банка.

Подробнее о решениях Райффайзен Банка для крупного бизнеса можно узнать на сайте.

Райффайзен Банк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзен Банк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзен Банк занимает 10-е место по размеру активов по итогам 9 месяцев 2021 года, 7-е по объему средств частных лиц и 10-е по объему совокупного кредитного портфеля. По данным журнала Forbes, Райффайзен Банк признан самым надежным банком в России в 2020 году.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 46 000 сотрудников обслуживают 18,6 млн клиентов более чем в 1 800 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

АО «Морской порт Санкт-Петербург» (входит в Группу ППК) — одна из крупнейших стивидорных компаний, оказывающих услуги по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. Оперирует современными универсальными перегрузочными комплексами генеральных и навалочных грузов, а также специализированными терминалами.

Первая Портовая Компания (Группа ППК) — Группа, объединяющая ведущие предприятия стивидорного и логистического комплексов России. В состав Первой Портовой Компании входят: управляющая компания ООО «Управление транспортными активами»АО «Морской порт Санкт-Петербург»,
ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» в порту Усть-ЛугаАО «Туапсинский морской торговый порт»АО «Таганрогский морской торговый порт»,
ООО «Универсальный экспедитор», Universal Forwarding Company Ltd,
ООО «Морское кадровое агентство» и АО «ТК «Конвей плюс». Специализированные и универсальные стивидорные компании Группы ППК осуществляют перевалку широкого спектра грузов, в том числе контейнерных, ро-ро, наливных, насыпных и навалочных, генеральных и негабаритных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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