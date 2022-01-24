Райффайзен Банк предоставил «Морскому порту Санкт-Петербург» 20 миллионов долларов США

Райффайзен Банк открыл необеспеченную кредитную линию для АО «Морской порт Санкт-Петербург» (предприятие Группы ППК) на сумму 20 миллионов долларов США сроком на пять лет.

«Морской порт Санкт-Петербург уделяет большое внимание развитию клиентского сервиса, скорости и качеству операционной деятельности, которые соответствуют международным стандартам. Сотрудничество с Райффайзен Банком дает нам надежного финансового партнера и ценного союзника в расширении нашего бизнеса», — отметил Андрей Ярославцев, управляющий директор АО «Морской порт Санкт-Петербург» .

«Поддержка крупнейших инфраструктурных проектов — ключевой приоритет Райффайзен Банка. Мы гордимся тем, что нам доверяют такие лидеры рынка, как АО „Морской порт Санкт-Петербург “, и будем рады развивать сотрудничество для того, чтобы предлагать компании лучшие финансовые решения», — говорит Дмитрий Средин, руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковскими продуктами Райффайзен Банка.

Подробнее о решениях Райффайзен Банка для крупного бизнеса можно узнать на сайте.