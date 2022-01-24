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Первая партия вакцины для подростков поступила в Приангарье

В Иркутскую область поступило 1608 доз вакцины от коронавирусной инфекции для подростков, сообщила осуществляющая полномочия министра здравоохранения Анна Данилова. По ёё словам, пока иммунизация подростков будет проводиться только в поликлиниках.

– Если вакцина будет поступать в большом объеме, будем проводить в школах. По аналогии с вакцинацией взрослого населения будем использовать альтернативные пункты, − отметила Анна Данилова.  

Вакцину от коронавируса «Спутник М» зарегистрирована в ноябре 2021 года. Препарат будет применяться для профилактики COVID-19 у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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