В Иркутской области представили первого заместителя губернатора Романа Колесова

С 24 января 2022 года исполняющим обязанности первого заместителя главы региона назначен Роман Колесов. До этого он руководил аппаратом правительства Ярославской области. Роман Колесов заменит ушедшего в отставку 19 ноября 2021 года Андрея Козлова. Кандидатура зама должна пройти процедуру согласования в Законодательном Собрании Иркутской области.



Как сообщает пресс-служба правительства региона, Роман Колесов родился в 1984 году. В 2007-м с отличием окончил военно-юридический факультет Военного университета (г. Москва). В 2011 году получил степень кандидата юридических наук.



С июня 2007 года по июль 2009-го являлся юрисконсультом Главного правового управления Министерства обороны Российской Федерации. Затем, до ноября 2009-го, – заместителем начальника отдела военного законодательства Тыла Вооруженных Сил РФ.

В дальнейшем, до января 2015 года, занимал должность начальника юридического управления Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. После чего, до августа 2016-го, был заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



С сентября 2016 года Роман Колесов являлся заместителем Председателя Правительства Ярославской области. Координировал деятельность департаментов образования, имущества и земельных отношений, охраны окружающей среды и природопользования, лесного хозяйства, охраны объектов культурного наследия, а также управления административно-технического надзора и управления по делам архивов области. Занимался вопросами организации контрольно-надзорной деятельности в регионе. Кроме того, в 2018-2019 годах руководил Аппаратом Правительства Ярославской области.



Роман Колесов – майор юстиции запаса, автор ряда пособий, монографий, публикаций по научно-практической тематике военного права.

Планируется, что в должности первого заместителя Губернатора Иркутской области Роман Колесов будет курировать вопросы, связанные с ЧС, фондом капремонта, защитой прав граждан-участников долевого строительства, региональным надзором.