После событий в Чите мэрия Иркутска усилила контроль за бродячими животными

В последнее время в городе фиксируют увеличение числа безнадзорных особей, рассказали SIA.RU в мэрии.

Причин несколько. Первая – выпуск отловленных животных в прежние места обитания. В 2021 году на улицы Иркутска из 1109 отловленных особей вернули 738, как того требует федеральное законодательство. Второе – нехватка финансирования.

– В 2020 году финансирование составляло 7 913 300 рублей при средней стоимости услуг 5 545 рублей за одну собаку без владельца. В 2021 году Иркутску выделено 10 809 500 рублей при средней стоимости услуг за идентичные мероприятия 8 909 рублей за одну собаку без владельца. В этом году стоимость услуг со стороны подрядных организаций значительно выросла, – сообщили в комитете городского обустройства администрации Иркутска.

Также в городе растет количество собак, которые не чипированы и не стерилизованы.

К этому приводит безответственное отношение людей к животным, а также отсутствие контроля за организациями, осуществляющими отлов. Так, в адрес отдела санитарного состояния администрации Иркутска неоднократно поступали звонки от жителей предместья Рабочее, поселка Вересовка и станции Батарейная о массовом выпуске неизвестными лицами собак без бирок, ранее не обитающих в данной местности.