Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов при покупке на «Маркете»

При покупке гигабайтов клиенты получат в два раза больше мобильного интернета, чем тот объем, за который они заплатили. По итогам 2021 года абоненты Tele2 приобрели на «Маркете» 124,7 Пб интернет-трафика. Объем купленных Гб увеличился на 66% год к году, число клиентов площадки выросло на 68%, рассказали SIA.RU в компании.

Клиенты мобильного оператора могут самостоятельно распоряжаться пакетом минут и гигабайтов своего тарифа – продавать и покупать их на площадке «Маркет Tele2». В случае если интернет-трафика в пакете не хватило до конца месяца, они могут просто приобрести его у другого абонента. При этом Tele2 удваивает все лоты гигабайтов, купленные на «Маркете» с 19 января по 31 марта 2022 года.

«Маркет Tele2» – это бесплатная онлайн-площадка, которая позволяет размещать объявления о продаже минут и гигабайтов из пакета своего тарифа, а также покупать их из списка доступных лотов. Вырученные средства поступают на счет телефона продавца, они доступны для оплаты услуг связи. Если пользователю не хватает минут для обмена на фильм или скидку на смартфон Xiaomi, он может докупить их на «Маркете».

Tele2 проанализировала активность пользователей сервиса в 2021 году. «Маркет» становится все более востребованным в условиях, когда многие бизнес-процессы переведены в онлайн. Торговую площадку посещают миллионы клиентов ежемесячно. Чаще всего они покупают лоты с мобильным интернетом – 93% от общего количества сделок. Всего в минувшем году абоненты Tele2 приобрели на «Маркете» 124,7 Пб интернет-трафика. Объем купленных Гб увеличился на 66%, количество выставленных лотов – на 62% год к году. Активнее всего онлайн-площадкой пользуются жители Москвы, Челябинска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Краснодара. За год количество клиентов «Маркета» выросло на 68%.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Идея создания «Маркета» лежала на поверхности, но не была реализована нигде в мире. В начале мы предложили нашим клиентам возможность поделиться гигабайтами. И вскоре увидели в соцсетях предложения о продаже и покупке трафика. Онлайн-площадка Tele2 стала арбитражем, который гарантирует успешную транзакцию участникам сделки. Клиенты используют «Маркет» все активнее. В рамках специального предложения абоненты получат бонус от Tele2 – в два раза больше трафика, чем объем, за который они заплатили. Значит, они смогут использовать еще больше мобильного интернета для работы, учебы и отдыха».